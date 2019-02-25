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في قرار

لجنة المسابقات تقرر نقل مباراة فريقي الشباب و النصر دوريًا إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض

لجنة المسابقات تقرر نقل مباراة فريقي الشباب و النصر دوريًا إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض
weam.co/576030
الوئام-متابعات

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة فريقي الشباب والنصر ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى إستاد الملك فهد الدولي والتي ستقام يوم الخميس 28 فبراير الجاري وذلك عند الساعة 8.30 مساء.
ويأتي قرار اللجنة استنادا على خطاب وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة بشأن جاهزية إستاد الملك فهد الدولي بالرياضة لاستضافة المباريات

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