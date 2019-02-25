لجنة المسابقات تقرر نقل مباراة فريقي الشباب و النصر دوريًا إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض

الوئام-متابعات

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة فريقي الشباب والنصر ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى إستاد الملك فهد الدولي والتي ستقام يوم الخميس 28 فبراير الجاري وذلك عند الساعة 8.30 مساء.

ويأتي قرار اللجنة استنادا على خطاب وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة بشأن جاهزية إستاد الملك فهد الدولي بالرياضة لاستضافة المباريات