التعليقات: 0

واشنطن تفرض عقوبات على 4 حكام ولايات فنزويلية

واشنطن تفرض عقوبات على 4 حكام ولايات فنزويلية
weam.co/576034
الوئام - متابعات

أعلن ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، الإثنين، فرض عقوبات على حكام 4 ولايات في فنزويلا، وذلك بعدما تسببت أعمال عنف في منع دخول مساعدات غذائية وطبية للبلد المدمر اقتصادياً.

وشمل القرار عمر بريتو، حاكم ولاية زوليا، ورافاييل لاكافا، حاكم ولاية كارابوبو، ورامون كارازالس، حاكم ولاية أبوري، وخورخي جارسيا كارنيرو، حاكم ولاية فارجاس.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على شركة النفط الوطنية في فنزويلا.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات للخام في العالم وتبقى عضواً مهماً في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، رغم انهيار أسعار الذهب الأسود في السنوات الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حكم بلاده أصبحت معدودة، وسط الأزمة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.

روابط ذات صلة

نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن ستقدم 56 مليون دولار إضافية كمساعدات لفنزويلا

نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن ستقدم 56 مليون دولار إضافية كمساعدات لفنزويلا

أمريكا تفرض عقوبات على 4 أشخاص جدد في فنزويلا

أمريكا تفرض عقوبات على 4 أشخاص جدد في فنزويلا

انشقاق أكثر من مئة عسكري وشرطي فنزويلي وفرارهم إلى كولومبيا

انشقاق أكثر من مئة عسكري وشرطي فنزويلي وفرارهم إلى كولومبيا

مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويطرد موظفي سفارتها

مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويطرد موظفي سفارتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>