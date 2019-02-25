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السودان يخفض سعر الدولار الجمركي إلى 15 جنيها

السودان يخفض سعر الدولار الجمركي إلى 15 جنيها
weam.co/576047
الوئام - متابعات

أعلن مجلس الوزراء السوداني، الإثنين، تخفيض قيمة الدولار الجمركي من 18 إلى 15 جنيهًا، بجانب تخفيض تسعيرة قيمة الأرضيات في ميناء بورسودان بنسبة 50% للفترة الأولى من فبراير الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه.

وأعلنت حكومة السودان عن إعفاء كل مدخلات الإنتاج والحاويات الشخصية من رسوم الاستيراد.

ﻭرفعت وزارة المالية السودانية في 2017 سعر الدولار الجمركي من 6.9 إلى 18 جنيها، ما زاد من أسعار كل السلع ومدخلات الإنتاج، وقاد إلى ارتفاع في معدلات التضخم حتى وصلت حاجز 70%.

وبحسب تقارير اقتصادية، أدى رفع الحكومة السودانية لسعر الدولار الجمركي إلى خسائر كبيرة وسط المستوردين، وزادت معدلات البضائع المكدسة في الميناء بسبب عجز المستوردين عن دفع قيمة الجمارك وارتفعت قيمة الإنتاج.

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