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طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة
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الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على مرتفعات الباحة، عسير، جازان والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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