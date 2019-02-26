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باكستان أرغمتها على العودة

سلاح الجو الهندي يضرب معسكرات داخل باكستان

سلاح الجو الهندي يضرب معسكرات داخل باكستان
weam.co/576063
اسلام اباد -الوئام:

قال وزير في الحكومة الهندية إن سلاح الجو أغار على معسكرات لإرهابيين داخل باكستان. وأعلنت باكستان فجر الثلاثاء أنّ مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق “خط المراقبة” في كشمير الذي يمثّل عملياً خط الحدود في هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، مؤكّدة أنّ مقاتلاتها تصدّت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة أدراجها.

وقال المتحدّث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور في تغريدة على “تويتر” إنّ “سلاح الجو الهندي اخترق خط المراقبة” الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المقسّم بين الهند وباكستان، مؤكّداً أنّ المقاتلات الهندية اضطرّت للانسحاب بعد تصدّي مقاتلات باكستانية لها.

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