تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة القصيم

بريدة- الوئام:

أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في المدينة الطبية على برنامج التشغيل الذاتي للرجال والنساء. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية :

طبيب استشاري / عناية مركزة . طب التخدير .

طبيب نائب أول / نائب / عناية مركزة . طب التخدير .

صيدلي / صيدلة

أخصائي غير طبيب / تمريض

أخصائي غير طبيب / علاج نفسي

أخصائي غير طبيب / أشعة (تصوير طبي).

أخصائي غير طبيب / مختبرات طبية .

أخصائي غير طبيب / أجهزة طبية .

أخصائي مركز بيانات .

مهندس شبكات واتصالات .

ويتم استقبال الطلبات إلكترونياً من خلال الرابط التالي:

https://staff-gate.qu.edu.sa/qu/ui/guest/empApplication/index/typeEmpApplicationIndex.faces

وذلك لمدة عشرة أيام من تاريخ 20 / 6 / 1440 هـ الموافق 25 / 2 / 2019.