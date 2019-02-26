التعليقات: 0

على برنامج التشغيل الذاتي بالمدينة الطبية

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة القصيم

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة القصيم
weam.co/576072
بريدة- الوئام:

أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في المدينة الطبية على برنامج التشغيل الذاتي للرجال والنساء. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية :

طبيب استشاري / عناية مركزة . طب التخدير .

طبيب نائب أول / نائب / عناية مركزة . طب التخدير .

صيدلي / صيدلة

أخصائي غير طبيب / تمريض

أخصائي غير طبيب / علاج نفسي

أخصائي غير طبيب / أشعة (تصوير طبي).

أخصائي غير طبيب / مختبرات طبية .

أخصائي غير طبيب / أجهزة طبية .

أخصائي مركز بيانات .

مهندس شبكات واتصالات .

ويتم استقبال الطلبات إلكترونياً من خلال الرابط التالي:

https://staff-gate.qu.edu.sa/qu/ui/guest/empApplication/index/typeEmpApplicationIndex.faces

وذلك لمدة عشرة أيام من تاريخ 20 / 6 / 1440 هـ الموافق 25 / 2 / 2019.

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بوزارة البيئة

وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بوزارة البيئة

مشاركة ضخمة للنساء في احتجاجات إيران

مشاركة ضخمة للنساء في احتجاجات إيران

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة المجمعة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة المجمعة

“البيئة” تعلن عن 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء

“البيئة” تعلن عن 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>