تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة القصيم

أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في المدينة الطبية على برنامج التشغيل الذاتي للرجال والنساء. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية :
طبيب استشاري / عناية مركزة . طب التخدير .
طبيب نائب أول / نائب / عناية مركزة . طب التخدير .
صيدلي / صيدلة
أخصائي غير طبيب / تمريض
أخصائي غير طبيب / علاج نفسي
أخصائي غير طبيب / أشعة (تصوير طبي).
أخصائي غير طبيب / مختبرات طبية .
أخصائي غير طبيب / أجهزة طبية .
أخصائي مركز بيانات .
مهندس شبكات واتصالات .
ويتم استقبال الطلبات إلكترونياً من خلال الرابط التالي:
https://staff-gate.qu.edu.sa/qu/ui/guest/empApplication/index/typeEmpApplicationIndex.faces
وذلك لمدة عشرة أيام من تاريخ 20 / 6 / 1440 هـ الموافق 25 / 2 / 2019.