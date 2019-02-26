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بأكثر من 3% خلال الجلسة السابقة

تراجع النفط بعد دعوة ترامب لخفض الأسعار المرتفعة

تراجع النفط بعد دعوة ترامب لخفض الأسعار المرتفعة
weam.co/576078
سنغافورة- الوئام:

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 26 فبراير، مواصلةً خسائرها بأكثر من 3% خلال الجلسة السابقة، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له على موقع تويتر، أوبك لتخفيض أسعارها.

وقال محللون إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، حريصة على مواجهة الارتفاع الأخير في الأسعار، والذي يعزى إلى تقليص المصدرين الرئيسيين للإنتاج.

هذا وانخفضت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بـ 0.3%، أي بـ 20 سنتاً، ليصل سعر البرميل إلى 64.56 دولاراً، وبالحديث عن الخام الأمريكي، فقد انخفض أيضاً بـ 0.6%، أي بـ 33 سنتاً، ليصل سعر البرميل إلى 55.15 دولاراً.

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