الموساد الإسرائيلي يدعم حركة “عبد الواحد” في دارفور

الوئام - وكالات

ذكر موقع “المركز السوداني للخدمات الصحفية” الرسمي، في نبأ خاص، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” يساند حركة عبد الواحد نور المتمردة في دارفور، ويمولها، مشيرا إلى حصوله على وثائق بهذا الشأن.

وأفاد الموقع الإخباري السوداني بأن هذه الحركة المتمردة عقدت اجتماعا في منطقة “تروتنقا” بحثت خلاله القيام بعمليات عسكرية ضد المواقع التابعة للحكومة السودانية بدارفور، والسيطرة على معسكرات النازحين.

وقال الموقع إن الوثائق التي حصل عليها تشير إلى أن عبد الواحد نور تحدث إلى المجتمعين عبر الأقمار الصناعية بحضور القيادات العسكرية لحركته المسلحة المتمردة، مضيفا أنه تم تكليف القائد العام قدورة بمعاونة مصطفى روكرو، بتنفيذ المخطط.

ونقل عن زعيم الحركة قوله خلال اتصاله الهاتفي بالمجتمعين إن الموساد الإسرائيلي وجهات أجنبية أخرى ستقوم بتمويل العملية.

وعبد الواحد نور هو معارض سوداني انفصالي، أسس ما يسمى “حركة تحرير السودان” في دارفور، وهو يعيش بين فرنسا وعدة دول أوروبية، زار دولة الاحتلال الإسرائيلي في 2009، وافتتح مكتبا لحركته فيها، في خطوة أثارت جدلا واسعا.