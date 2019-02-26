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على المباني الحكومية

بالفيديو: مديرة مكتب تعليم تبتكر طريقة تقنية لرفع العلم السعودي

weam.co/576094
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

وظفت مديرة مكتب تعليم الحوية الاستاذة زها بنت محمد الخماش التقنية لأول مرة في رفع العلم السعودي.

وبحسب التفاصيل فإن العلم يرتفع على السارية آلياً بواسطة التيار الكهربائي عن طريق الريموت كنترول والهدف من هذا العمل الإبداعي هو تسهيل عمل الحارس وتوفير الوقت والجهد والتأكد من رفع العلم السعودي في الأوقات المحددة وفق الضوابط مع الحفاظ على لف العلم وحمايته اثناء انزاله حتى يحين وقت رفعه.

الجدير بالذكر أنه قد تم توقيع عقد عمل بين مديرة المكتب صاحبة الفكره واحدى المؤسسات وسيتم تطوير الفكرة باستخدام الخلايا الشمسيه بالتعامل مع الشركه التي تعاقد معها المكتب لتنفيذ العمل.

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