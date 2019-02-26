التعليقات: 0

بحسب وزير البترول المصري

“أرامكو” تورد أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام للمصافي المصرية

“أرامكو” تورد أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام للمصافي المصرية
weam.co/576101
الوئام - وكالات

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على تمديد توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر جديدة، بدءا من يناير الماضي.

وبدأت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة توريد الخام للمصافي المصرية، بشكل تجريبي، في نوفمبر وديسمبر من 2017، ثم بدأت التوريد المنتظم في 2018.

وقال الوزير لوكالة “رويترز”: “الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير وحتي يونيو المقبل”. ولم يذكر تفاصيل مالية.

كانت السعودية اتفقت في أبريل 2016 على تزويد مصر بسبعمئة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.

روابط ذات صلة

أرامكو تستحوذ على حصة من مجمع جيجيانغ الصيني

أرامكو تستحوذ على حصة من مجمع جيجيانغ الصيني

أرامكو وتوتال توقعان اتفاقية للاستثمار في بيع الوقود بالمملكة

أرامكو وتوتال توقعان اتفاقية للاستثمار في بيع الوقود بالمملكة

أرامكو وسوميد توقعان اتفاقا لتوفير سعات تخزينية للمازوت بطاقة 165 ألف متر مكعب في العين السخنة

أرامكو وسوميد توقعان اتفاقا لتوفير سعات تخزينية للمازوت بطاقة 165 ألف متر مكعب في العين السخنة

“أرامكو” تطور تقنية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات

“أرامكو” تطور تقنية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>