“أرامكو” تورد أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام للمصافي المصرية

الوئام - وكالات

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على تمديد توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر جديدة، بدءا من يناير الماضي.

وبدأت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة توريد الخام للمصافي المصرية، بشكل تجريبي، في نوفمبر وديسمبر من 2017، ثم بدأت التوريد المنتظم في 2018.

وقال الوزير لوكالة “رويترز”: “الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير وحتي يونيو المقبل”. ولم يذكر تفاصيل مالية.

كانت السعودية اتفقت في أبريل 2016 على تزويد مصر بسبعمئة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.