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والعقود الآجلة ترتفع 0.2%

الذهب يصعد 0.1% بفعل انخفاض الدولار.. والبلاديوم فوق 1550 دولارا

الذهب يصعد 0.1% بفعل انخفاض الدولار.. والبلاديوم فوق 1550 دولارا
weam.co/576105
الوئام - وكالات

زاد الذهب 0.1% إلى 1328.11 دولار للأونصة، في تداولات اليوم، في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1331.7 دولار مع استمرار انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

فيما سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا، متجاوزا 1550 دولارا، مع تهديد عمال مناجم في جنوب إفريقيا بالإضراب عن العمل، مما زاد بواعث القلق بشأن المعروض في سوق شحيحة بالفعل.

وارتفع السعر الفوري للبلاديوم إلى 1554.50 دولار للأونصة، وزاد 0.8% إلى 1554 دولارا، والمعدن مرتفع 23% منذ بداية العام بفعل عجز في المعروض.

وتلقى ما لا يقل عن 15 شركة تعدين في جنوب إفريقيا، وهي منتج رئيسي للمعدن المستخدم في الحفز الذاتي، إخطارات لإضرابات مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

كما صعدت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 15.90 دولار للأوقية وتقدم البلاتين 0.9% مسجلا 856.5 دولار وهو أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر.

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