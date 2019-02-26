السعودية تتبرع بـ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة في اليمن

جنيف - الوئام:

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، التبرع بمبلغ 500 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة السريعة في اليمن، التي أطلقتها الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوفد السعودي في مؤتمر المانحين لليمن، المنعقد في جنيف، اليوم، إن الحوثيين يقومون بنهب المساعدات ويفاقمون الأزمة الإنسانية بالانتهاكات”.

فيما شدد رئيس الوزراء اليمني، على أن هناك ضرورة لتطوير آلية الإغاثة، ما يساهم في رفع المعاناة عن اليمنيين.

وقررت دولة الكويت تخصيص مبلغ 250 مليون دولار، لدعم العمل الإنساني في اليمن، فيما أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي: تخصيص 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني في اليمن.