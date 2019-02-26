التعليقات: 0

والحوثيون يقومون بنهب المساعدات

السعودية تتبرع بـ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة في اليمن

السعودية تتبرع بـ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة في اليمن
weam.co/576116
جنيف - الوئام:

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، التبرع بمبلغ 500 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة السريعة في اليمن، التي أطلقتها الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوفد السعودي في مؤتمر المانحين لليمن، المنعقد في جنيف، اليوم، إن الحوثيين يقومون بنهب المساعدات ويفاقمون الأزمة الإنسانية بالانتهاكات”.

فيما شدد رئيس الوزراء اليمني، على أن هناك ضرورة لتطوير آلية الإغاثة، ما يساهم في رفع المعاناة عن اليمنيين.

وقررت دولة الكويت تخصيص مبلغ 250 مليون دولار، لدعم العمل الإنساني في اليمن، فيما أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي: تخصيص 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني في اليمن.

روابط ذات صلة

فريق أممي يزور مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

فريق أممي يزور مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي بغارات جوية شمال شرقي صعدة

مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي بغارات جوية شمال شرقي صعدة

الأمم المتحدة تعلن انهيار النظام العالمي لمراقبة الأسلحة

الأمم المتحدة تعلن انهيار النظام العالمي لمراقبة الأسلحة

“مفوضية اللاجئين”: عودة أكثر من 10 الآف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال خمسة أشهر

“مفوضية اللاجئين”: عودة أكثر من 10 الآف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال خمسة أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>