نادي الإبل يعلن تشكيل لجنة لضبط كل التجاوزات

واس - الوئام:

أوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان بن حمد الماضي، أن إدارة النادي وبالتنسيق مع اللجنة الإعلامية بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، كلفت لجنة قانونية متخصصة لضبط كل التجاوزات التي تنتهك الحقوق الأدبية، وتسيء إلى اللجان وملاك الإبل المشاركين ومنسوبي المهرجان.

وأكد الماضي، في بيان صادر من نادي الإبل، اليوم الثلاثاء، أن “النادي ومنسوبيه يتقبلون النقد البناء، وكذلك التفاعل مع الأحداث المختلفة في المهرجان دون إساءة”.

وأضاف: “نرفض التجاوزات أو إثارة الفتن من خلال معلومات، أو أخبار مغلوطة وإساءات يتم تناقلها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي”.

وطالب الماضي الجميع بتحري الدقة في كل ما يخص المهرجان، خاصة في ظل توافر قنوات رسمية من خلال المركز الإعلامي في المهرجان.

يذكر أن اللجنة القانونية بدأت في رصد المخالفات السابقة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما صدر منهم من تجاوزات.