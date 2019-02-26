أمانة جدة تنفذ أعمال طرق لأحياء جنوب المحافظة بـ 90 مليون ريال

جدة- الوئام

شرعت الإدارة العامة للطرق والمياه بأمانة محافظة جدة، مطلع العام الجاري في مشروع “سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة”، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 90 مليون ريال تشمل توسعة شارع السنابل الرئيسي ومخططات منح القرينية 101 و 134 ج/س ومنح الخمرة والفضيلة 161ج/س، ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء والشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المحافظة.

وتأتي الأعمال المدرجة ضمن خطة المشروع امتدادا لأحياء تم تطويرها خلال مشاريع سابقة بهدف إظهار شوارع جدة بمظهر جمالي يليق بالتطور العمراني وكذلك المحافظة على شبكات الطرق بالشوارع والمحاور والارتقاء بمستوى الخدمات عليها وتحقيق معايير السلامة المرورية لمستخدميها من خلال إعادة تأهيل الطبقة الإسفلتية والقيام بالصيانة الدورية للإنارة وتجديد وسائل السلامة والدهانات والخدمات العامة، ويتضمن المشروع إنشاء سطح الطريق وأساسه وأعمال الطبقات الإسفلتية والترابية وطبقات الأساس الحجري، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المكملة لذلك مثل عمل مواقف السيارات والدهانات والتخطيط وغير ذلك.

وفي سياق ذلك، تعمل أمانة جدة، على إعداد التصاميم اللازمة لتطوير أحياء القوزين والبركة والمرسلات والحذيفات والهدى الواقعة ضمن نطاق بلديتي الجنوب والمليساء، وسيتضمن التطوير إنشاء وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية الرابطة بين الأحياء المنظمة مشتملة على أعمال السفلتة والرصف والإنارة.

يذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق تشمل إنشاء جسور وأنفاق وتأهيل وتطوير طرق ومحاور رئيسية وكذلك أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة في شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى سيتم تنفيذها مستقبلا للارتقاء بشبكة الطرق في أنحاء المحافظة.