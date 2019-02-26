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أبناء حجور يكسرون غرور الحوثي.. ويطيحون بقيادات الميليشيا في محافظة عمران

أبناء حجور يكسرون غرور الحوثي.. ويطيحون بقيادات الميليشيا في محافظة عمران
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متابعات- الوئام

واصل أبناء قبائل حجور في اليمن، دحر ميليشيا الحوثي وتحقيق الانتصارات الكبيرة على الانقلابيين بعد تكبيدهم خسائر فادحة في المعدات والأرواح، حسب ما أعلنته وسائل إعلام يمنية اليوم.

وذكرت أن انتصارات حجور على الميليشيا تمثلت في شن هجمات على مواقع الانقلابيين والسيطرة عليها واقتناص أسلحتها، فضلًا عن الإطاحة باثنين من أكبر القيادات الحوثية في محافظة عمران هما القيادي الحوثي المدعو نور الدين على أحمد أبو حاجب نجل المتحوث علي أحمد أبو حاجب، والقيادي الحوثي المدعو عبدربه عايض هراش نجل المتحوث عايص هراش، أبرز مشائخ مديرية خارف.

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