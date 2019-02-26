كأس مصر.. تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز “لدواع أمنية”

القاهرة- الوئام

أعلن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات الكأس المقررة الأربعاء والخميس، إلى أجل غير مسمى “لدواع أمنية”، ومن بينها المواجهة الجدلية بين الأهلي وبيراميدز.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، إن هناك خطاب رسمي وصل اتحاد الكرة أعلن فيه الأمن تأجيل مباراتي الزمالك ومصر للمقاصة في دور الثمانية والأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 لأسباب أمنية.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أعلن رفض خوض مباراة بيراميدز بالكأس يوم 28 فبراير الجاري عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريقين في بطولة الدوري واستبدالها بمباراة الكأس.

ورفض بيراميدز، اللعب مع الأهلي في إياب الدوري قبل خوض الأخير مواجهة ذهاب الدوري ضد غريمه الزمالك عملا بمبدأ التكافؤ.

بدوره، رفض الزمالك التأجيل وكتب على موقعه الرسمي “قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات بطولة كاس مصر بالكامل، ومن ضمنها مباراة الزمالك والمقاصة التي كان المزمع إقامتها مساء الأربعاء المقبل، في دور الـ 8 وذلك بناء على التقارير الأمنية التي رفضت إقامة المباريات في هذه التوقيتات، ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل لقاء الفريق أمام مصر المقاصة.

بدوره، علق آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز في حسابه على موقع فيسبوك: “اتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر.. وأيضا التأجيل يعطي لدياز (المدرب الارجنتيني رامون) فرصة للتعرف على اللاعبين.. وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة.. فنحن لا نقابل إلا الجاهزين”.