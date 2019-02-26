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بعد تحديد هويته

عاجل.. شرطة الرياض تلقي القبض على المتحرش جسديا بامرأة داخل مطعم

عاجل.. شرطة الرياض تلقي القبض على المتحرش جسديا بامرأة داخل مطعم
weam.co/576151
الرياض- الوئام
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تحرش أحد الأشخاص جسدياً بامرأة بأحد المطاعم بمدينة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي عن كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها، وتؤكد في الوقت نفسه أن كل من يحاول الاخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم سيكون عرضة للمحاسبة والجزاء بكل حزم وصرامة.

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