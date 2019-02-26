إيران.. روحاني يرفض استقالة ظريف

متابعات- الوئام

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفض استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وبحسب ما أعلنته “رويترز”، أكد “قاسمي”، اليوم الثلاثاء، أن كل التفسيرات والتحليلات حول أسباب استقالة ظريف غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن أمس الإثنين، استقالته، وكتب عبر حسابه على “إنستجرام”: “شكرًا جزيلًا لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهرًا الماضية.. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة”.