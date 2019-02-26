التعليقات: 0

إيران.. روحاني يرفض استقالة ظريف

إيران.. روحاني يرفض استقالة ظريف
weam.co/576193
متابعات- الوئام

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفض استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وبحسب ما أعلنته “رويترز”، أكد “قاسمي”، اليوم الثلاثاء، أن كل التفسيرات والتحليلات حول أسباب استقالة ظريف غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن أمس الإثنين، استقالته، وكتب عبر حسابه على “إنستجرام”: “شكرًا جزيلًا لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهرًا الماضية.. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة”.

روابط ذات صلة

ما هي الأسباب الحقيقية وراء استقالة جواد ظريف

ما هي الأسباب الحقيقية وراء استقالة جواد ظريف

بومبيو: ظريف واجهة لـ«مافيا دينية فاسدة»

بومبيو: ظريف واجهة لـ«مافيا دينية فاسدة»

مسؤول إيراني: لن نتمكن من إدارة محطة بوشهر الذرية العام المقبل

مسؤول إيراني: لن نتمكن من إدارة محطة بوشهر الذرية العام المقبل

إيران تعلن موقفا يتعارض مع روسيا بشأن عملية عسكرية بإدلب

إيران تعلن موقفا يتعارض مع روسيا بشأن عملية عسكرية بإدلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>