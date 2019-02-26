عرض 2018 وظيفة بملتقى القصيم لتمكين الشباب

بريدة-خالد المرشد:

اختتم ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول “فرصتي” والذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) فعالياته السبت الماضي بحضور أكثر من 18 ألف زائر من الجنسين، طرح خلالها ٢٠١٨ وظيفة في القطاع الخاص.

وأعرب المدير التنفيذي للملتقى أحمد بن علي المشيقح عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رعايته واهتمامه ودعمه للملتقى، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، كما قدم شكره لكافة الرعاة والداعمين للملتقى من وزارات وهيئات وطنية ومؤسسات خاصة على المشاركة والدعم والتفاعل وهو ما ساهم في تحقيق النجاح.

وقال إن ملتقى القصيم “فرصتي” يهدف لتحقيق تطلعات وآمال شباب وفتيات الوطن، لما فيه توعيتهم وتعريفهم بالمجالات التي تساعدهم على التدريب والتأهيل والتوظيف، بالإضافة إلى خلق فرص التوافق والإلتقاء بين رواد الأعمال والجهات الداعمة وبين الشباب.

وأضاف أن الملتقى حقق أرقاماً مميزة، حيث عقد خلاله ١٥٨ دورة وورشة عمل، استفاد منها ٧٦٧٢ زائراً، وكان الملتقى قد شهد حراكاً كبيراً عبر ٩٠ جهة مشاركة، تم خلاله تقديم ٣٢٢٦ استشارة ، و ١٩٠ صفقة وشراكة مبدئية ، وإطلاق ١١٧ متجراً إلكترونياً ، وتدريب ١١٧ شخصاً على تصوير المنتجات بالجوال ، و ١٣٧١ فكرة استخرجت من ورشة استكشاف عروض التجارة الإلكترونية من منطقة القصيم .

وتابع: “الملتقى أختصر على الشباب الجهد والوقت حيث تواجدت كافة الكيانات وحاضنات الأعمال التي من شأنها خدمة رواد الأعمال والمبتدأين في مشاريعهم الخاصة ، ودعم أصحاب الأفكار ، وراغبي خوض غمار التجارة الإلكترونية ، وغير ذلك من المشاريع التي تسعى المملكة إلى تأصيلها في الأجيال القادمة لتدعم رؤيتها ٢٠٣٠م”.

وقدم المشيقح باسمه وكافة أبناء المنطقة شكره لأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ولسمو نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز على دعمهم لمثل هذه الملتقيات، وحث كافة الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات، والمشاركات المجتمعية التي تدعم طموحات الشباب وتحقق آمالهم ، لافتاً أن هذا الدعم هو أيقونة النجاح التي أسهمت في بروز كافة المناشط والفعاليات المقامة في المنطقة.