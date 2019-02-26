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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدا
weam.co/576204
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/02/27 في المملكة، قائلة إنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق “الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على مرتفعات عسير، جازان، نجران، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

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