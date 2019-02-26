عاجل .. هروب أكثر من 320 من قوات الأمن الفنزويلية إلى كولومبيا

الوئام-متابعات

أعلنت سلطات الهجرة الكولومبية اليوم ،الثلاثاء، أن أكثر من 320 من قوات الأمن الفنزويلية هربوا من الخدمة ،وعبروا الحدود إلى كولومبيا.

ووصل إلى كولومبيا 326 جنديا وشرطيا فنزويليا، منذ أن أعلنت

المعارضة الفنزويلية إطلاق عملية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد

يوم السبت الماضي.

ودخل الغالبية العظمى منهم عبر منطقة نورتي دي سانتاندير، حيث يوجد مركز تخزين المساعدات.

وطلب الأخرون المساعدة من سلطات الهجرة في منطقتي أروكا ولاجواخيرا، بالإضافة إلى مدن فاليدوبار وكارتاهينا وإندياس وميديلين والعاصمة بوجوتا.

وقالت مديرة سلطات الهجرة كريستين كرويجير سارمينتو إن بعضهم جاء في زيه العسكري فيما جاء آخرون في ملابس مدنية، وأن البعض جاء مع عائلاتهم، وطلب الكثير من أفراد الأمن اللجوء إلى كولومبيا.