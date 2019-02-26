إصابة الحاخام اليهودي الأكبر بالأرجنتين بجروح خطيرة بعد تعرضه لاعتداء في منزله

الوئام - متابعات

أصيب الحاخام اليهودي الأكبر في الأرجنتين غابرييل دافيدوفيتش، بجروح خطيرة بعدما اقتحم مجهولون منزله واعتدوا عليه بالضرب، في حادث استنكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتانياهو.

وأفاد رئيس جمعية المساعدات الإسرائيلية الأرجنتينية المشتركة جورجي نوبلوفيتس أن سبعة أشخاص شاركوا في الاعتداء على دافيدوفيتش البالغ 56 عاما الإثنين في بوينوس أيرس.

وتضم الأرجنتين احدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم وتعد نحو 300 ألف شخص.

وقد نقلت الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية “آميا” بأن مهاجمي دافيدوفيتش قالوا له “نحن نعلم أنك حاخام “، وبالرغم من عدم إبداء الحاخام وزوجته لأي مقاومة، إلا أن المهاجمين طرحوه أرضا.

وفتحت السلطات الأرجنتينية تحقيقاً في الاعتداء الذي أعقب تدنيس تسعة قبور في مقبرة يهودية في منطقة سان لويس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان مقر “آميا” هدفا لتفجير عام 1994 أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300.

وقام نتانياهو بأول زيارة له إلى أميركا اللاتينية عام 2017، حيث حضر احتفالا لإحياء ذكرى هذا التفجير وتفجير آخر سابق للسفارة الإسرائيلية في الأرجنتين.

وأسفر تفجير السفارة الإسرائيلية عن مقتل 29 شخصا وإصابة 200 آخرين، ويتهم المحققون الأرجنتينيون خمسة مسؤولين إيرانيين سابقين بإعطاء الأمر لحزب الله اللبناني لتنفيذ هذا الهجوم، لكن إيران تنفي أي ضلوع لها في التفجيرات.