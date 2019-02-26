فيسبوك يزيل حساب سياسي بريطاني متطرف يسئ للمسلمين

الوئام - متابعات

أزال موقع فيسبوك، عملاق التواصل الاجتماعي حسابات السياسي البريطاني اليميني المتطرف تومي روبنسون اليوم

الثلاثاء، إلا أن قناته على موقع “يوتيوب” لا تزال نشطة، بسبب إساءته للمسلمين.

وقال فيسبوك إن صفحات روبنسون انتهكت بشكل متكرر معاييره من خلال “نشر مواد تستخدم لغة تجرد المسلمين من الصفات الإنسانية وتدعو إلى العنف ضدهم”.

وذكر الموقع في بيان يؤكد إزالة الصفحة الرسمية لروبنسون على فيسبوك وانستجرام “لقد كان يتصرف بطرق تنتهك سياساتنا الخاصة بالحض على الكراهية”.

وحذر فيسبوك روبنسون (36 عاما) الشهر الماضي بشأن العديد من المنشورات، ومن بينها منشور يصف المسلمين بـ”الحثالة الأقذار” ومنشور آخر يحرض المواطنين على ترهيب وقطع رؤوس المسلمين، وآخر يدعو إلى “الحرب”، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وغيرها من وسائل الإعلام.