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تشكيل محاكم طوارئ في السودان

تشكيل محاكم طوارئ في السودان
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قرر رئيس القضاء السوداني اليوم الثلاثاء، تشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية  بالولايات كافة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات مماثلة اتخذها النائب العام السوداني بتكوين
نيابات طوارئ بجميع ولايات السودان تنفيذا للأوامر الطارئة التي أعلنها
الرئيس السوداني عمر البشير أمس الاثنين إلحاقا بقرار فرض حالة الطوارئ
بالبلاد .
وقال تعميم صادر عن رئيس القضاء إن محاكم الطوارئ من شأنها أن تنظر في القضايا المخالفة للقانون الجنائي وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة فضلا عن أوامر الطوارئ الصادرة من رئيس البلاد.
إلى ذلك اندلعت تظاهرات ليلية في عدد من الأحياء في العاصمة الخرطوم
عملت الشرطة على تفريقها بالغاز المسيل للدموع وفقا لشهود عيان.
وقال ذات الشهود إن تظاهرات اندلعت بحي شمبات بمدينة بحري هتف خلالها
المتظاهرون ” لا طوارئ في السودان ” معربين عن رفضهم لقرار الرئيس
البشير بحظر التظاهر.

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