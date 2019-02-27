حماس تعلن وفاة أحد عناصرها داخل نفق في قطاع غزة

الوئام-متابعات

أعلنت حركة “حماس” مساء اليوم الثلاثاء، مقتل أحد عناصر جناحها العسكري كتائب القسام داخل نفق أرضي في قطاع غزة.

ونعت كتائب القسام في بيان لها أحد نشطائها 24/ عاماً/ وقالت إنه قضى

“جراء إصابته بنوبة قلبية داخل نفق للمقاومة” في جنوب قطاع غزة.

وهذا ثالث ناشط في كتائب القسام يلقى حتفه في حوادث داخلية في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري.

من جهة أخرى أعلنت مصادر فلسطينية إصابة أربعة شبان فلسطينيين بالرصاص

الحي وعدد آخر بالاختناق خلال مواجهات ليلية مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وجرت المواجهات ضمن احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 آذار/مارس الماضي وقتل فيها أكثر من160 فلسطينيا وذلك للمطالبة برفع الحصار

الإسرائيلي عن قطاع غزة.