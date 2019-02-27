أوبك وحلفاؤها سيلتزمون بتخفيضات الإنتاج رغم انتقادات ترامب

الرياض- الوئام:

قال مصدر خليجي بأوبك إن المنظمة وحلفاءها سيواصلون تطبيق اتفاقهم لخفض إمدادات النفط، ويسعون لتعزيز الالتزام به على الرغم من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوبك تخفيف جهودها الرامية لزيادة أسعار الخام.

وأبلغ المصدر رويترز بأنه بناء على بيانات السوق الحالية، فإن مجموعة أوبك+ التي تضم المنظمة وحلفاءها “ستستمر في تخفيضات الإنتاج على الأرجح حتى نهاية العام”.

وستجتمع مجموعة أوبك+ في أبريل نيسان المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

وكتب ترامب في أحدث تغريداته بشأن أسعار النفط منذ أبريل نيسان 2018 يقول اليوم الاثنين إن “أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي.أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة. العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية – الوضع هش!”

وفي أعقاب التغريدة، سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض يومي هذا العام، وخسر خام برنت 3.5 بالمئة يوم الاثنين، لكنه ارتفع يوم أمس الثلاثاء.

وقال المصدر إن مجموعة أوبك+ ستستمر في اتفاق خفض الإمدادات لتحقيق التوزان في السوق حتى ترى المخزونات تنخفض عن المستويات الحالية إلى متوسط خمس سنوات.

وأضاف ما من شك في أننا سنستمر في تخفيضاتنا وفقاً لما هو مقرر وسنضغط من أجل الوصول إلى التزام أكبر بالتخفيضات كما قررنا من قبل.