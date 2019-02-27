تفاصيل الوظائف الإدارية الشاغرة في غرفة الباحة

الباحة- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالباحة عن توفر وظائف إدارية وتقنية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وفق المسميات التالية:

مبرمج تطبيقات – درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها – (للرجال والنساء) .

أخصائي موارد بشرية – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال أو الموارد البشرية) – (للرجال فقط) .

محاسب – درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) – (عدد 2 – للرجال فقط) .

مترجم – درجة البكالوريوس في تخصص (لغات وترجمة – اللسانيات ودراسات الترجمة) – (للنساء فقط) .

ممثل خدمة العملاء – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) – (عدد 2 – للنساء فقط) .

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على البكالوريوس في التخصص المطلوب.

أن يكون حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة وأن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية وأن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.taqat.sa/c/portal/