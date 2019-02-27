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في شبكات الجيل الرابع والخامس

ثغرات خطيرة تسمح بالتنصت على مكالماتك!

ثغرات خطيرة تسمح بالتنصت على مكالماتك!
weam.co/576304
متابعات - الوئام:

اكتشف باحثون أمريكيون في مجال الأمن المعلوماتي ثغرات أمنية خطيرة في شبكات الجيل الرابع والخامس تسمح للقراصنة بالتجسس على المكالمات الهاتفية وإرسال رسائل وهمية وتتبع أماكن المستخدمين.

وظهرت هذه الدراسة بينما تستعد شركات الاتصالات ومصنعي الهواتف الذكية لتدشين البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، وأشار الباحثون في جامعتي “بوردو” و”آيوا” الأمريكيتين إلى أن وجود 3 ثغرات خطيرة هي كالتالي، وفقاً لما ورد في موقع “تك كرانش” الإلكتروني المعني بالأخبار التكنولوجية:

الثغرة الأولى “Torpedo”

تتيح للقراصنة إحداث اضطراب لمكالمات الهاتف لفترة قصيرة لإرسال رسالة دون تنبيه الهاتف بورود مكالمة هاتفية ليتمكن القراصنة من تتبع موقع الجهاز.

الثغرة الثانية “Piercer”

تتيح للقراصنة ربط رقم هاتف المستخدم بجهاز “IMSI” للتنصت على المكالمات الهاتفية حيث يحاكي برج اتصالات موفر الخدمة الحقيقي لخداع الشخص.

الثغرة الثالثة “IMSI-Carcking”
تتيح للقراصنة معرفة هوية المشترك الخاصة بالجهاز على شبكة 5G لتعقب موقعه وإرسال رسائل مزيفة أو اختراق المكالمات الهاتفية والرسائل النصية.

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