التعليقات: 0

في مجالات الطيران

تفاصيل.. اتفاقيات بـ21 مليار دولار بين أمريكا وفيتنام

تفاصيل.. اتفاقيات بـ21 مليار دولار بين أمريكا وفيتنام
weam.co/576305
هانوي - الوئام:

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الأربعاء أن شركات الطيران الفيتنامية فيتجيت وبامبو ايرويز والخطوط الفيتنامية وقعت اتفاقيات مع شركات أميركية تشمل شراء طائرات وعقود صيانة بقيمة 21 مليار دولار.

وستشتري فيتجيت 100 طائرة بوينغ طراز 737-ماكس ومحركات جي.إي، فيما ستشتري بامبو ايرويز 10 طائرات بوينغ طراز 787 دريملاينر. ووقعت شركة الخطوط الفيتنامية الوطنية اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار مع شركة سيبر كوربوريشن مقابل خدمات وتكنولوجيا.

وقال المسؤول إن تلك الاتفاقيات ستدعم أكثر من 83 ألف وظيفة أميركية وتقدم مزيدا من الأمان والثقة للمسافرين الفيتناميين الدوليين.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الإدارية الشاغرة في غرفة الباحة

تفاصيل الوظائف الإدارية الشاغرة في غرفة الباحة

زعيم كوريا الشمالية يخرق المعاهدات الدولية بسيارتة المرسيدس أثناء تواجده لمقابلة ترامب في فيتنام

زعيم كوريا الشمالية يخرق المعاهدات الدولية بسيارتة المرسيدس أثناء تواجده لمقابلة ترامب في فيتنام

وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بوزارة البيئة

وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بوزارة البيئة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة القصيم

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>