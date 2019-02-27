فتح التسجيل في «تكافل» للطلاب والطالبات

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن موعد فتح باب تسجيل الطلاب والطالبات المشمولين بنظام تكافل بدء من يوم الاحد 3/7/1440 وحتى الخميس 21/7/1440 وذلك من خلال بوابة المدارس على الموقع.

وتأمل المؤسسة من لجان تكافل في إدارات التعليم والمدارس توخي الدقة في بيانات الطلاب المرشحين ومراعاه النقاط :

يشمل التسجيل جميع الطلاب والطالبات المحتاجين السعوديين ومن في حكمهم ممن تم إدراج أسمائهم في نظام تكافل الالكتروني في المدرسة على ضوء ماتراه لجنة تكافل مع العلم بأن التسجيل يتضمن موافقة الطالب أو ولي أمره على الحصول على بياناتهم من الجهات المختصة وتبادلها مع الجهات الأخرى لمصلحة الطالب.

ولايلزم إدخال المستحقين خلال العام الماضي 1439/1440 كحالات جديدة حيث سيتم إضافتها على النظام مع إمكانية تحديث البيانات أو إلغتء الترشيح مع اختيار احد مبررات الحذف الظاهرة على النظام.

ويلزم إدخال المرشحين الجدد كحالات جديدة والتحقق من أن جميع بيانات الطلاب المرشحين “السابقين والجدد” تظهر في النظام على الصفحة المخصصة للتسجيل .

ونظراً لوجود بعض التعديلات على استمارة التسجيل فنأمل استكمال بيانات الطلاب المستحقين للاعانة للعام الماضي توحيدا للإجراء مع ضرورة اتخاذ كافة الاجرائات التي تعين على دقة الاختيار للتأكد من توجيه الاعانات لمستحقها.

مع المحافظة على سرية المعلومات وضرورة حفظ كرامة المستفيد عند أخذ المعلومات أو تقديم الخدمة له .

ولايتم تسجيل طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي حيث إن الإعانة تخص الطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم 1440/1441

ولا يستحق الاعانة طلاب وطالبات مدارس محو الامية ولا لأي طالبة تصرف له مكافأة من الوزارة مثل طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم ومكافأة الاغتراب ، والقرى النائية والتربية الخاصة ودار التوحيد ونحوها .

يتاح تسجيل المحتاجين من أولاد المواطنات السعوديات من أباء غير سعوديين مع ذكر السجل المدني للأم .

على أن ينتهي التسجيل على النظام الالكتروني قبل دوام يوم الخميس 21/7/1440 حيث لن يتم قبول اي طالب بعد هذا التاريخ.