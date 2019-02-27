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إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل باكستان والقبض على طيار هندي

إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل باكستان والقبض على طيار هندي
weam.co/576315
اسلام اباد -الوئام:

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني والقبض على طيار هندي.

يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه وزارة الخارجية الباكستانية شن غارات جوية على طول الخط الحدودي مع الهند في كشمير.

وأكدت باكستان اليوم الأربعاء أنها نفذت ضربات جوية في كشمير الهندية وأسقطت طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني وأسرت طيارا فيما يتصاعد الصراع بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نفذت القوات الجوية الباكستانية ضربات اليوم عبر خط المراقبة من المجال الجوي
الباكستاني”.

وقال الجيش الباكستاني إن طائرات هندية دخلت باكستان ردا على الضربات مضيفا أنه تم إسقاط طائرتين وأسر طيار.

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