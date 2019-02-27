مدريد- الوئام:

يواجه ريال مدريد في ملعبه ”سانتياغو بيرنابيو“ غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، إذ يبحث الفريقان عن الوصول للنهائي، بعدما تعادلا ذهابًا في الكامب نو 1-1.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

ويأمل الفريقان في أن يصلا للنهائي بكامل أسلحتهما، لكن 4 لاعبين معرضون للإيقاف عن النهائي، حال حصل أحدهم على إنذار، كما قد يغيب أي لاعب طرد خلال اللقاء.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

ويهدد الإيقاف في برشلونة لاعبين أساسيين، وهما المدافع الأيسر جوردي ألبا والمهاجم لويس سواريز اللذان يملكان إنذارين، وحال حصول أحدهما أو كليهما على الثالث فلن يلعب النهائي، حال تأهل برشلونة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

وكان سواريز غاب عن نهائي 2017 أمام ديبورتيفو ألافيس بعدما طرد في إياب نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد، لكن برشلونة توج باللقب بعد الفوز 3-1.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

من جانبه، يهدد الإيقاف قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، الذي حصل على إنذارين أحدهما في لقاء الذهاب، كما أن بديله ناتشو بدوره مهدد بالإيقاف في حال شارك في اللقاء وحصل على إنذار.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

إلى ذلك، سلطت صحيفة ”ماركا“ في أحد تقاريرها حول إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على صراع الشباب والمستقبل في الفريقين، وخصوصا النجمين الصاعدين الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي فينسيوس جونيور.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

وحسب الصحيفة، فالنجمان يعتبران مستقبل الفريقين نظرًا لما قدماه في هذا الموسم من مستوى يؤهلهما للتطور والقيادة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

ويبلغ ديمبلي 21 عامًا وما زال في الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يقود حاليًّا برشلونة، لكن الشاب الفرنسي استطاع أن يفرض نفسه بقوة في التشكيل الأساسي وتجاوز النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الذي لم يستطع أن ينتزع مركزه رغم الإصابة التي غيبته في فترة سابقة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

بالمقابل فرض الشاب البرازيلي فينسيوس جونيور، البالغ 18 عامًا، نفسه بقوة في ريال مدريد منذ تسلم الأرجنتيني سانتياغو سولاري المسؤولية إذ أصبح لاعبًا أساسيًّا، وعكس منافسه فقد استفاد من رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعدم تألق النجم الويلزي غاريث بيل ليفرض نفسه نجمًا جديدًا للفريق الملكي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

ويعتبر لقاء إياب نصف النهائي فرصة للنجمين الصاعدين للتألق، فالنهائي لم يحسم بعد التعادل 1-1 في الذهاب، وأنظار العالم ستتجه للكالسيكو الذي سيعلن أول فريق في نهائي هذا الموسم.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

وبالأرقام سجل ديمبلي 13 هدفًا، وله 6 تمريرات حاسمة في 31 لقاءً لعب خلالها 1988 دقيقة، مقابل 4 أهداف و8 تمريرات حاسمة لفينسيوس جونيور في 25 لقاءً لعب خلالها 1416 دقيقة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

ويمتاز اللاعبان بالمراوغة والتخلص من المنافسين والقدرة على المغامرة وصناعة الفرص، وهو ما يجعلهما في حال التطور مؤهلين لقيادة برشلونة وريال مدريد كنجمين أوليين في المستقبل.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

البطولة : كأس ملك إسبانيا

المباراة: ريال مدريد ضد برشلونة النهائي

الملعب: سانتياغو بيرنابيو

التوقيت: تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ (24:00 بتوقيت الإمارات)، الـ(23:00 بتوقيت السعودية)، الـ(22:00 بتوقيت القاهرة).

ومن المقرر أن تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدًا على قناة HD1، بتعليق صوتي لعصام الشوالي من الملعب، بالإضافة إلى حسن العيدروس وأحمد الطيب.