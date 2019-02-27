131 قرارًا على طاولة وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي

جدة- الوئام:

أعدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي 131 مشروع قرار للمناقشة والاعتماد في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبو ظبي، خلال يومي 1 و2 مارس 2019، وذلك تحت شعار “50 عامًا من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية”.

وأوضح معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, أن مشاريع القرارات المطروحة أمام وزراء الخارجية في مؤتمرهم في أبو ظبي، تحتوي على 62 قرارًا تتعلق بالشؤون السياسية، وثمانية قرارات لقضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي.

وخمسة قرارات خاصة بشؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وسبعة قرارات للشؤون الإنسانية ، ومثلها للاقتصادية، وعشر قرارات لشؤون العلوم والتكنولوجيا، و12 قرارًا للقضايا الثقافية والاجتماعية والأسرة، وخمس قرارات للإعلام، في حين تتوزع القرارات المتبقية على الشؤون القانونية والتنظيمية وبرنامج العمل العشري للمنظمة 2025 وحقوق الإنسان والمالية والإدارية وتقنية المعلومات.

وقال :إن من بين أبرز مشاريع القرارات السياسية, الأوضاع في كل من الصومال وأفغانستان واليمن وسوريا وليبيا والسودان ومالي ومنطقة الساحل وأفريقيا الوسطى وجامو وكشمير, وعدوان أرمينيا على الأراضي الأذربيجانية, والحدود بين جيبوتي وإريتريا، بالإضافة إلى الأوضاع في كوسوفو وقبرص وكوت ديفوار والبوسنة والهرسك, ووضع أقلية الروهينجيا المسلمة”.

كما تتضمن مشاريع قرارات القضايا السياسية مكافحة الإرهاب في بلدان الساحل والصحراء، ومناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه، وتخصيص يوم للتسامح في منظمة التعاون الإسلامي، ومناهضة تشويه صورة الأديان، وإدانة تدنيس المصحف الشريف.

وبشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي – الإسرائيلي – ، فإن مشاريع القرارات المطروحة أمام وزراء الخارجية في هذا الخصوص تتضمن آليات الدعم المالي للشعب الفلسطيني، وصندوق وقف إنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والجولان السوري المحتل، والوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتتضمن مشاريع قرارات الشؤون الإعلامية دعم الدول الأعضاء للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، وإطلاق جائزة دولية لوسائل الإعلام والإعلاميين، وتعزيز العمل الإعلامي للمنظمة والمؤسسات الإعلامية بالشراكة مع الدول الأعضاء، والنهوض بالتعاون في قطاع الإعلام من أجل تعزيز السلم والتنمية والازدهار.

ومن بين أبرز مشاريع القرارات في الشأن الاقتصادي التعاون في مجالات الزراعة والعمل والعمالة، والتجارة الإسلامية البينية والسياحة والنقل، والتخفيف من وطأة الفقر، وتقديم المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة والجماعات والمجتمعات المسلمة في الأراضي المتنازع عليها أو المحتلة والدول غير الأعضاء.

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا تبرز مشاريع قرارات قضايا التعليم العالي والصحة والبيئة والمياه وجامعات منظمة التعاون الإسلامي، وتوحيد جهود مكافحة عواصف الرمال والغبار في بعض الدول الأعضاء.

وفيما يخص المجالات الثقافية والاجتماعية والأسرة تشتمل أبرز مشاريع القرارات على الحوار بين الحضارات وتحالف الحضارات, والإستراتيجية الثقافية والتقويم الهجري الموحد, وشؤون فلسطين الثقافية وحماية المقدسات الإسلامية, وتعزيز رفاهية الأسرة والحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة.

والنهوض بالمرأة وتمكينها, وبناء قدرات الشباب ورعاية الطفل, والرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة, علاوة على حماية وصون التراث التاريخي والثقافي الإسلامي والعالمي، وتعزيز التعاون في المجال الثقافي ودعم الإنتاج السينمائي, ودعم وإعادة بناء وتأهيل الآثار والممتلكات التاريخية في العراق.