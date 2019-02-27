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في ملتقى لقاءات الرياض 2019

هدف: مسارات متنوعة تستهدف 5 فئات للتوظيف

هدف: مسارات متنوعة تستهدف 5 فئات للتوظيف
weam.co/576341
الرياض- الوئام:

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف “، خمسة مسارات تستهدف الباحثين والباحثات عن العمل، ورواد ورائدات الأعمال، والطلاب والطالبات، والموظفين، وأصحاب الأعمال، والأشخاص ذوي الإعاقة، في ملتقى لقاءات الرياض 2019، الذي ينظمه الصندوق في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 26 – 28 جمادى الثاني 1440هـ الموافق (3 – 5 مارس 2019).
وتشمل مسارات الفئات المستهدفة في الملتقى فئة رواد الأعمال، الهادف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل، المعني بتوجيه وإرشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي.

في حين يقدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل، إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة و تهيئة بيئة العمل لهم ويمكن الراغبين في المشاركة من التسجيل عبر زيارة الرابط: https://hrdfliqaat.sa/ .

ويشارك متخصصون محليون وأجانب في الجلسات الحوارية وأوراق العمل وورش العمل والندوات والمحاضرات، بينما يصاحب ملتقى لقاءات الرياض 2019، العديد من الفعاليات والأنشطة، المتضمنة معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين، ومحاضرات وندوات مختلفة.

ويستعرض ملتقى لقاءات، خدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات بالإضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات (في المرحلة الثانوية وما فوق) والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص.

ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.

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