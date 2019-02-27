إزالة تعديات بمساحة 250.000 متر مربع بمخططات ولي العهد بمكة

مكة المكرمة- الوئام- محمد السويهري:

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة مخطط عشوائي مخالف ضمن نطاق مخططات ولي العهد بمكة بمساحة تقدر بـ (250.000) متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح ، أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية قامت بإزالة كامل الإحداثيات والبتر والعقوم الترابية ورفع الأنقاض من الموقع ، بمشاركة رئيس قسم مراقبة البناء المهندس ياسر السلمي وبمتابعة من مدير الإدارة الفنية المهندس عبدالعزيز الصوفي والجهات المشاركة

وبين المهندس “قدح” أن البلدية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة داخل النطاق العمراني وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات على أراضي الدولة دون وجه حق ، محذراً المواطنين من شراء الأراضي بالمخططات العشوائية و التى لا تحمل صكوكاً شرعية حتى لا يتعرضون لخسائر مادية وذلك حفظاً على حقوقهم.