التعليقات: 0

الفرنسي بافتيمبي غوميس أفضل لاعب

الدوري السعودي: جوميس وفتحي الجبال الأفضل في فبراير

الدوري السعودي: جوميس وفتحي الجبال الأفضل في فبراير
weam.co/576346
الرياض- الوئام:

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المدرب واللاعب الأفضل في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال شهر فبراير الجاري، ووقع الاختيار على المدير الفني لنادي الفتح، فتحي الجبال، كأفضل مدرب، فيما حصد الفرنسي بافتيمبي غوميس جائزة أفضل لاعب.

وتمكن الفتح تحت قيادة الجبال من حصد 9 نقاط خلال أربع مواجهات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إذ خسر أول لقاء في فبراير أمام الهلال 1-4، قبل أن يفوز على الشباب (1-0) والفيحاء (2-1) والأهلي (2-1).

ومن جانبه فرض الفرنسي بافتيمبي جوميس نفسه وبقوة في فبراير، إذ ساهم في 8 أهداف لفريقه من أصل 13 هدفاً سجلها الهلال في أربع مواجهات.

روابط ذات صلة

الاتحاد والأهلي يريدان التخلص من الأحزان في قمة جدة

الاتحاد والأهلي يريدان التخلص من الأحزان في قمة جدة

السبيعي: لن اترشح مستقبلاً لرئاسة الاتحاد السعودي

السبيعي: لن اترشح مستقبلاً لرئاسة الاتحاد السعودي

بيليتش: جماهير الاتحاد أذهلتني وإقالتي خيبت ظني!

بيليتش: جماهير الاتحاد أذهلتني وإقالتي خيبت ظني!

الهلال يستفسر عن قانونية مشاركة “الدوسري” في دوري أبطال آسيا

الهلال يستفسر عن قانونية مشاركة “الدوسري” في دوري أبطال آسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>