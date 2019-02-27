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في برنامج تدريبي لمنسوبيها

«أمن الدولة» تكشف خطورة العملات الافتراضية وطرق تتبعها

«أمن الدولة» تكشف خطورة العملات الافتراضية وطرق تتبعها
weam.co/576348
الرياض- الوئام:

نظمت رئاسة أمن الدولة ممثلة في الإدارة العامة للتحريات المالية، خلال الفترة من 19 إلى 23 / 6 / 1440هـ بمدينة الرياض، برنامجاً تدريبياً لعدد من منسوبيها ومنسوبي الجهات ذات العلاقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان ” العملات الافتراضية وطرق تتبعها والتحريات مفتوحة المصدر “.

حضر البرنامج (34) متدرباً من منسوبي وزارة الداخلية والأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التجارة والاستثمار ورئاسة أمن الدولة (المباحث العامة – الإدارة العامة للتحريات المالية ) والهيئة العامة للجمارك.

ويعد هذا البرنامج امتداداً لبرامج تشرع في رعايتها رئاسة أمن الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استقطاب خبراء من داخل وخارج المملكة لتقديم مثل هذه البرامج حيث تحرص الرئاسة على مواكبة الطرق والأساليب الحديثة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عقد هذه الدورات.

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