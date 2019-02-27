مدريد- الوئام:

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة مثيرة ضمن أهم مباريات اليوم في مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب “كامب نو”.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة اليوم

كيلور نافاس – كارفخال – فاران – راموس – مارسيلو – مودريتش – كاسيميرو – كروس – لوكاس فاسكيز – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال مدريد اليوم

تير شتيجن – سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – لونغليه – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – كوتينيو – راكيتيتش – ليونيل ميسي – ديمبيلي – لويس سواريز.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

كان لقاء الذهاب في ملعب “كامب نو” انتهى بالتعادل بين ريال مدريد وبرشلونة بنتيجة (1-1)، حيث تقدم للريال لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6، ثك تعادل مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 57.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم 3 من شهر مارس المقبل، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” أيضا، وتلك المرة ستكون مواجهة “كلاسيكو” ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

من جانبه شدد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، على أنه طالب لاعبيه بضرورة التسبب في المتاعب لريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

وقال فالفيردي : لم أكن أعلم أنها المباراة الـ 100 لي مع برشلونة، ولكن في كل الأحوال هذا كلاسيكو، وعلينا تحقيق الفوز لأننا في مباراة الذهاب لم نحصل على النتيجة التي أردناها.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

وأضاف: يجب أن نسبب المتاعب للخصم، كذلك إحراز الأهداف لأنه لا سبيل للوصول إلى النهائي سوى ذلك“.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

وتابع: آرثر بخير، لقد شارك في جزء من مران أمس، ولكن لا نعلم مشاعره، سنقيّم حالته في التدريبات، نأمل أن يعود للمشاركة في كلاسيكو يوم السبت؛ لأنه من الممكن أن يشارك بالفعل.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

وأردف: ميسي يخوض الكلاسيكو مثل أي مباراة، اليوم يوم خاص؛ لأن الفائز سيصل إلى النهائي والخاسر سيودع البطولة، ثم أمامنا مباراة أخرى في الليغا، نحن نسعى للفوز والوصول للنهائي.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

وعلق على تألق فينيسيوس جونيور، لاعب الملكي، قائلًا: ”هو لاعب متزن ويتمتع بثقة في النفس والسرعة ويساهم في الأهداف لفريقه، ولكن إذا لم يشارك فهناك نجوم غيره كغاريث بيل وماركو أسينسيو“.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

وواصل: ”لا توجد ضمانات في مباراة اليوم في هذا النوع من المباريات هناك نوع من الصعوبة، ليس من الطبيعي لعب مباراتين بهذا الحجم في أيام قليلة، سيكون من الصعب تحقيق نفس النتيجة في المواجهتين.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

وأوضح فالفيردي أن الحارس ياسبر سيليسن شارك في التدريبات، ولكن سيتم حسم أمره غدًا بخصوص الانضمام لقائمة الفريق المسافرة إلى مدريد.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

كما علق على إمكانية مشاركة سيرجي روبيرتو في وسط الملعب: هو أحد الخيارات التي قد نعتمد عليها في الجانب الأيمن أو الوسط، كما يوجد ألينيا، ولكن لن أفصح عن التشكيل.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

وأكمل: قبل مواجهة كتلك كنا نريد أن يصل أومتيتي لحالة جيدة، لقد شارك في المباراة الماضية وتمكنا من تحقيق الفوز وتسجيل 4 أهداف.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

وبسؤاله عن الكلاسيكو الذي يرغب في الفوز به من بين مواجهتي كأس الملك أو الليغا، اختتم: يا له من سؤال غريب، اليوم سوف نجيب عن ذلك.

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

تنطلق المباراة في الساعة (24:00 بتوقيت الإمارات)، و(23:00 بتوقيت السعودية)، و(22:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش).

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019

ومن المقرر أن تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدا على قناة HD1، بتعليق صوتي لعصام الشوالي من الملعب، بالإضافة إلى حسن العيدروس وأحمد الطيب.