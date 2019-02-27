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لصالح روسيا

السويد: اعتقال شخص بتهمة التجسس

السويد: اعتقال شخص بتهمة التجسس
weam.co/576353
وكالات - الوئام:

أعلنت السلطات السويدية اعتقال شخص بشبهة التجسس لصالح روسيا.

وصرح دانيال ستينلينج رئيس وحدة مكافحة التجسس بجهاز الأمن السويدي (سابو) بأنه تم اعتقال الشخص للاشتباه في أنه “جرى تجنيده كعميل من جانب ضابط استخبارات روسي يعمل تحت غطاء دبلوماسي في السويد”.

وصرح جابريل فيرنشتيت المتحدث باسم الجهاز، أن عملية الاعتقال تمت مساء أمس وسط ستوكهولم، إلا أنه رفض إعطاء أي تفاصيل بشأن جنسية المشتبه به أو بها.

وكشف بيان الجهاز أن المشتبه به يعمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في مجالات معروف أنها محل اهتمام أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وتتركز اختصاصات عمل الجهاز على حماية الأمن القومي، وديمقراطية نظام الحكومة في السويد، والتصدي لمحاولات التجسس أو شن هجمات إرهابية.

ومن المقرر صدور قرار بوضع المشتبه به رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة قبل منتصف بعد غد الجمعة.

 

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