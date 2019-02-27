الجبير: السعودية تشهد تطورا في جميع المجالات

متابعات - الوئام:

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، إن المملكة تشهد تطورا في جميع المجالات.

وأضاف الجبير، اليوم الأربعاء، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أن “المملكة تتميز بمجتمع طموح وعلى موعد بمستقبل زاهر”.

واستطرد وزير الدولة السعودي: ندعو الجهات الدولية للعمل على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، كما ندعم الحكومة الشرعية اليمنية ضد الميليشيات الحوثية التي تدعمها إيران.

كما طالب الجبير بوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان وخصوصا في الأحواز.