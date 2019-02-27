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تجاوزت قيمتها 14,9 مليون ريال

“البيئة”: 100 عيادة بيطرية متنقلة إضافية لخدمة مربي الماشية

“البيئة”: 100 عيادة بيطرية متنقلة إضافية لخدمة مربي الماشية
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الرياض- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن دعم العيادات البيطرية المتنقلة بـ100 عيادة إضافية لخدمة مربي الماشية في مناطق المملكة، بقيمة تجاوزت 14.9 مليون ريال.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم، أنّ المشروع يهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، وتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية في مناطق المملكة، إضافةً إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ.

وأضاف: “هذا المشروع له دور كبير في توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافةً إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة”.

يذكر أنّ التجهيزات البيطرية المتوفرة بالعيادات البيطرية المتنقلة، لامكانية تقديم خدمة الكشف والتشخيص للامراض وإجراء العمليات الجراحية الطارئة و معدات لمكافحة نواقل الامرض والتطهير والتعقيم ومعدات لحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية.

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