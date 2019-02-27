مصر.. وزيرة الصحة: لم نتعرف على هويات جثامين حادث محطة رمسيس بسبب التشوهات

القاهرة- الوئام

أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتور هالة زايد، أن حادث انفجار جرار قطار بمحطة السكة الحديد برمسيس، أسفر عن سقوط 20 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه لم يتم التعرف على هويات عدد من الجثث بسبب الحروق والتشوهات.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحادث أسفر عن إصابة 40 شخصًا وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة بالقاهرة عبر 30 سيارة إسعاف، لافتة إلى أن معظم الاصابات حروق وكسور، وتم خروج 15 مصابًا بعد تلقي العلاج.

يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، أعلن في بيان له، قبول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استقالة وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، على خلفية الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء، بمحطة رمسيس.

يذكر أن هيئة السكك الحديدية المصرية، أعلنت في بيان لها، أن جرار قطار وردية رقم 2302 اصطدم بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، نتج عنه بعض الإصابات والوفيات.