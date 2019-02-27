مستشفى العيون يتصدر المنشآت الصحية في مجال البحوث وتقنية وتمريض طب العيون  

وقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية اتفاقية تعاون مشترك صباح أمس الثلاثاء وتهدف الاتفاقية تفعيل العمل المشترك والتعاون المستمر في كافة المجالات ذات العلاقة بتطوير جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في مجال طب العيون في المملكة العربية السعودية.

وتشمل الاتفاقية الاستفادة من تجارب وخبرات مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في بناء وتطوير معايير الجودة الصحية وسلامة المرضى في برامج طب العيون التي تصدر عن “سباهي” ويتم تطبيقها على جميع المنشآت الصحية بالمملكة إضافة إلى التعاون الثنائي في مجال الأبحاث المتعلقة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مجالات طب العيون خاصة وأن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يملك مركز أبحاث متميز ويعد الأول على مستوى دول المنطقة في عدد الأبحاث حيث قام بنشر 1794 بحثاً طبياً و 1754 ورقة علمية حتى عام 2017م.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات التعليم والتدريب وتطوير برامج تدريبية تعليمية تساهم في تطوير المهارات ذات العلاقة بالجودة وسلامة المرضى والتي تساعد في تحسين مستوى الخدمات الطبية في مجالات طب العيون حيث يعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المنشأة الطبية الرائدة على مستوى المملكة في تخريج كفاءات وطنية في طب العيون لسد الحاجة في جميع مناطق المملكة والخليج، حيث اسهم بتأهيل أكثر من 322 طبيب عيون من خلال برنامجي الزمالة والطبيب المقيم إضافة إلى البرامج الداعمة في مجال تقنية وتمريض طب العيون.

يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حصل على معايير الجودة العالمية ال JCI منذ عام 2002 ( ست مرات على التوالي ) واعتماد ( HIMS. )