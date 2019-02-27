الأرصاد: موجة غبار تضرب معظم مناطق المملكة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/02/28 في المملكة، قائلة إنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأجزاء الشرقية من منطقة الباحة”، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما شملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة، شرق وشمال المملكة، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.