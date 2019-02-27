التعليقات: 0

“التعليم” توجه جميع منسوبيها لتحديث بياناتهم الوظيفية

“التعليم” توجه جميع منسوبيها لتحديث بياناتهم الوظيفية
weam.co/576415
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي 
وجهت وزارة التعليم من خلال تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، اليوم، جميع منسوبيها بتحديث بياناتهم الوظيفية.
وجاء في التعميم ضرورة تحديث البيانات عبر منصة بياناتي الوظيفية وإبلاغ مختصي الموارد البشرية بمراجعة طلبات التحديث وتدقيقها حسب واقع سجلات الموظفين لديكم.
وأشار التعميم إلى خطاب وزير الخدمة المدنية بشأن تحديث البيانات الوظيفية لمنسوبي وزارة التعليم على منصة بياناتي بهدف تمكين موظفي الدولة من تحديث بياناتهم في أنظمة وزارة الخدمة الالكترونية للإسهام في رفع جودة ودقة البيانات وتوفير خدمات إلكترونية واستعلامية للموظف الحكومي لتسهيل التواصل مع الوزارة.

روابط ذات صلة

“الوئام” تنشر المقاعد المخصصة (بنين وبنات) للإيفاد الداخلي بجميع إدارات التعليم

“الوئام” تنشر المقاعد المخصصة (بنين وبنات) للإيفاد الداخلي بجميع إدارات التعليم

بالفيديو: مديرة مكتب تعليم تبتكر طريقة تقنية لرفع العلم السعودي

بالفيديو: مديرة مكتب تعليم تبتكر طريقة تقنية لرفع العلم السعودي

تنبيه مهم من وزارة التعليم للمتقدمين لحركة النقل الخارجي

تنبيه مهم من وزارة التعليم للمتقدمين لحركة النقل الخارجي

اتفاق بين المملكة والصين لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي

اتفاق بين المملكة والصين لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>