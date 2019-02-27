ألمانيا تدعو الهند وباكستان إلى التعقل

الوئام-متابعات

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الجارتين الهند وباكستان إلى التعقل بعد تصعيد الصراع العسكري بين القوتين النوويتين.

وخلال زيارته لمدينة جاو المالية، قال الوزير الألماني اليوم الأربعاء

:” نأمل في ألا يؤدي ذلك إلى تصعيد”، ودعا باكستان إلى التصدي بشكل صارم للمنظمات الإرهابية.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية، اليوم، إن الوزارة تراقب

التوترات بين البلدين بقلق كبير مشيرة إلى أن المواجهة تهدد السلام

والاستقرار.

وتصاعدت التوترات بين باكستان والهند عقب قيام الأخيرة بشن هجوم على

معسكر لمسلحين في الشطر الباكستاني من كشمير

واعلنت باكستان اليوم الأربعاء عن اسقاط طائرة هندية وأسر طيار خلال

اختراقها المجال الجوي للشطر الباكستاني من كشمير.

من جانبه ،قال المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار إن الدفاعات

الجوية تصدت لاختراق طائرة حربية باكستانيةللمجال الجوي للشطر الهندي من كشمير ، وسقطت في الشطر الباكستاني من الإقليم.