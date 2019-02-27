عبدالله الحقباني قائداً لمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الخدمة المدنية​​

أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان قرار بتكليف عبدالله بن محمد الحقباني بالقيام بمهام وأعمال قائد مكتب تحقيق الرؤية بوكالة التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية بوزارة الخدمة المدنية.

ويعد عبدالله الحقباني من الكفاءات المميزة، وتمتاز سيرته العملية برصيد حافل من الخبرات التخصصية، حيث عمل مهندساً لنظم المعلومات بشركة الاتصالات السعودية ثم انضم إلى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) كمهندس لعمليات الربط والتكامل مع الجهات الحكومية وقام بتأسيس عمليات الانضمام لبرنامج يسّر للجهات المقدمة للبيانات والجهات المستفيدة منها، ثم عمل بعد ذلك مديراً لإدارة التكامل والربط التقني ثم مديراً لإدارة تطوير العمليات والإجراءات والأتمتة في الهيئة العامة للغذاء والدواء كما عمل مستشاراً في العديد من المشاريع لدى بعض الجهات الحكومية في تطوير وتحسين العمليات والإجراءات مثل وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي ومركز قياس أداء الأجهزة العامة (أداء) ووزارة المالية، لينظم بعد ذلك إلى وزارة الخدمة المدنية مديراً للمبادرات الاستراتيجية ثم مديراً لمكتب إدارة المشاريع وتولى مؤخراً مهام قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الخدمة المدنية.

ويحمل “الحقباني” بكالوريوس علوم حاسب من جامعة الملك سعود، بالإضافة الى الإجازة بالبرنامج التنفيذي لقيادة الأداء الحكومي من جامعة هارفرد والبرنامج التنفيذي لتطوير وتنفيذ وتقييم السياسات الحكومية من جامعة سيراكيوس والبرنامج التنفيذي للقيادات من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال.