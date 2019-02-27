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مايكل كوهين: ترامب عنصري ومحتال

مايكل كوهين: ترامب عنصري ومحتال
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وكالات- الوئام

قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، أمام لجنة بالكونجرس الأمريكي، إنه نادم على
تعاونه في أي وقت مضى مع رئيسه السابق في طموحاته، متهما إياه بتنظيم حملة سياسية قائمة على “الكراهية والتعصب”.

وأضاف كوهين: “نادم على جميع مع قدمته له من مساعدات ودعم خلال سير الأحداث”.

وتابع: “أشعر بالخجل من ضعفي ووضع ولائي في غير محله، ومن الأشياء التي فعلتها من أجل ترامب في محاولة حمايته والترويج له، وأشعر بالخجل لأنني اخترت المشاركة في إخفاء أعمال ترامب غير المشروعة بدلاً من الإنصات إلى ضميري”.

وقال “كوهين”، أمام لجنة الرقابة في الكونجرس، إنه عنصري ومحتال ومخادع.

وذكر للجنة، أن دونالد ترامب المرشح الرئاسي آنذاك كان يعرف سلفًا أن موقع ويكيليكس كان بصدد نشر مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي التي من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بخصمه في الانتخابات، هيلاري كلينتون.

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