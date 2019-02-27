التعليقات: 0

“الوئام” تنشر المقاعد المخصصة (بنين وبنات) للإيفاد الداخلي بجميع إدارات التعليم

“الوئام” تنشر المقاعد المخصصة (بنين وبنات) للإيفاد الداخلي بجميع إدارات التعليم
weam.co/576427
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خطة وضوابط وشروط الإيفاد للدراسة بالداخل للعام الدراسي 1440/141 هـ.

وجاء في التعميم الذي حصلت “الوئام” على نسخة منه:
“بالاطلاع والعمل بموجبها، ورفع ترشيحات منسوبيكم من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام “فارس” مع التأكيد على الضوابط التالية:

الالتزام بالشروط والضوابط والتخصصات الخاصة بكل مسار والمرفقة بالتعميم وعدم تجاوزها نهائيا، على أن يتم رفع الطلبات للفصل الدراسي الأول فقط لعام : 1440/1441هـ عن طريق الخدمة الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر في موعد اقصاه 7/7/1440 هـ”.

ويأتي ذلك انطلاقا من توجهات الوزارة نحو تطوير منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والتي تسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ۲۰۲۰م، ورؤية المملكة ۲۰۳۰م.

 

روابط ذات صلة

“التعليم” توجه جميع منسوبيها لتحديث بياناتهم الوظيفية

“التعليم” توجه جميع منسوبيها لتحديث بياناتهم الوظيفية

بالفيديو: مديرة مكتب تعليم تبتكر طريقة تقنية لرفع العلم السعودي

بالفيديو: مديرة مكتب تعليم تبتكر طريقة تقنية لرفع العلم السعودي

تنبيه مهم من وزارة التعليم للمتقدمين لحركة النقل الخارجي

تنبيه مهم من وزارة التعليم للمتقدمين لحركة النقل الخارجي

اتفاق بين المملكة والصين لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي

اتفاق بين المملكة والصين لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>