“الوئام” تنشر المقاعد المخصصة (بنين وبنات) للإيفاد الداخلي بجميع إدارات التعليم

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خطة وضوابط وشروط الإيفاد للدراسة بالداخل للعام الدراسي 1440/141 هـ.

وجاء في التعميم الذي حصلت “الوئام” على نسخة منه:

“بالاطلاع والعمل بموجبها، ورفع ترشيحات منسوبيكم من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام “فارس” مع التأكيد على الضوابط التالية:

الالتزام بالشروط والضوابط والتخصصات الخاصة بكل مسار والمرفقة بالتعميم وعدم تجاوزها نهائيا، على أن يتم رفع الطلبات للفصل الدراسي الأول فقط لعام : 1440/1441هـ عن طريق الخدمة الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر في موعد اقصاه 7/7/1440 هـ”.

ويأتي ذلك انطلاقا من توجهات الوزارة نحو تطوير منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والتي تسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ۲۰۲۰م، ورؤية المملكة ۲۰۳۰م.