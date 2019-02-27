التعليقات: 0

ينبع النخل تحديدا

العثور على مواطن متوفيا داخل بئر بعد تغيبه في ينبع

العثور على مواطن متوفيا داخل بئر بعد تغيبه في ينبع
weam.co/576431
الوئام-ينبع-عبد الله العازمي

عثرت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل على مواطن قد اختفى عن ذويه متوفيا داخل بئر .
وأكد متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة، العقيد خالد بن مبارك الحهني بأن مركز العمليات تلقى بلاغا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر٣٥ عاما في وادي الخشرمه بمركز ينبع النخل بمحافظة ينبع عند الساعة ١٣:٠٧ من ظهر هذا، اليوم، الاربعاء وتم تمرير البلاغ لشرطة ينبع النخل والمشاركة في أعمال البحث وقد تم العثور على المواطن عند الساعة ١٥:٤٥ من عصر هذا اليوم متوفيا داخل بئر بعمق ٢٥ م بوادي الخشرمة و تم إخراجه من قبل فرق الانقاذ وتسليم الحالة و الموقع للشرطة لاستكمال الاجراءات النظامية

روابط ذات صلة

بلاغ لمواطن يدفع أمانة المدينة لضبط مواقع مخالفة

بلاغ لمواطن يدفع أمانة المدينة لضبط مواقع مخالفة

مصرع مواطن إثر سقوطه في خزان مياه في رياض الخبراء

مصرع مواطن إثر سقوطه في خزان مياه في رياض الخبراء

أمانة جازان تكشف حقيقة وجود بئر في الكورنيش الشمالي

أمانة جازان تكشف حقيقة وجود بئر في الكورنيش الشمالي

شاهد.. “مدني المخواه” ينجح في إخراج شاب من داخل بئر على عمق 30 مترا

شاهد.. “مدني المخواه” ينجح في إخراج شاب من داخل بئر على عمق 30 مترا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>